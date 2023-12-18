Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'ya basketbolda yan bakılmıyor

         Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini Bursaspor'u evinde geriden gelip yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off hattında tırmanışını sürdürdü. Geçen hafta Darüşşafaka'yı deplasmanda yıldız oyun kurucusu Pako Cruz'un müthiş son saniye üçlüğüyle 89-87 mağlup etmeyi başaran Manisa ekibi, Bursaspor önünde de yine Cruz önderliğinde mucizeyi başardı. Maçta 21 sayıyla yenik duruma düşüp devreyi 20 sayı farkla geride tamamlayan Manisa BŞB, Meksikalı guard Cruz'un 32 sayılık muhteşem performansıyla son bölümde geri dönüp parkeden 98-95 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'ya basketbolda yan bakılmıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

         Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini Bursaspor'u evinde geriden gelip yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off hattında tırmanışını sürdürdü. Geçen hafta Darüşşafaka'yı deplasmanda yıldız oyun kurucusu Pako Cruz'un müthiş son saniye üçlüğüyle 89-87 mağlup etmeyi başaran Manisa ekibi, Bursaspor önünde de yine Cruz önderliğinde mucizeyi başardı. Maçta 21 sayıyla yenik duruma düşüp devreyi 20 sayı farkla geride tamamlayan Manisa BŞB, Meksikalı guard Cruz'un 32 sayılık muhteşem performansıyla son bölümde geri dönüp parkeden 98-95 galip ayrıldı.

        Ligde 12 haftada 7 galibiyetle beşinci sıraya tırmanan yeşil-beyazlılarda Antrenör Ahmet Kandemir, "Bizim için çok önemli bir maçın ilk yarısına oyun karakterimizin dışında hiç savunma yapmayarak başladık, bunun karşılığında rakibimiz 57 sayı attı. İkinci yarıyla birlikte savunmayı değiştirdik. Alan savunmasıyla rakibimizi ritimden çıkarmaya çalıştık, Pako Cruz ile onların zayıf taraflarına hücum ederek maçı kazanmayı başardık. Eksiklerimiz var, Cruz´dan başka topu yönlendiricimiz olmadığı için oyunun içinde çok zorlanıyoruz. Eksik olduğumuz dönemlerde takviye yapmamız gerekiyordu. Bunu yapamadık ancak iyi bir takımımız var, kazanma alışkanlığımız var" dedi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası

        Benzer Haberler

        Manisa'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Manisa'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bursaspor: 98-95
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bursaspor: 98-95
        Turgutluspor kenetlendi
        Turgutluspor kenetlendi
        Manisa'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Manisa'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Kula'daki jeotermal serada ilk fideler dikildi
        Kula'daki jeotermal serada ilk fideler dikildi