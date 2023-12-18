Manisa'ya basketbolda yan bakılmıyor

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini Bursaspor'u evinde geriden gelip yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off hattında tırmanışını sürdürdü. Geçen hafta Darüşşafaka'yı deplasmanda yıldız oyun kurucusu Pako Cruz'un müthiş son saniye üçlüğüyle 89-87 mağlup etmeyi başaran Manisa ekibi, Bursaspor önünde de yine Cruz önderliğinde mucizeyi başardı. Maçta 21 sayıyla yenik duruma düşüp devreyi 20 sayı farkla geride tamamlayan Manisa BŞB, Meksikalı guard Cruz'un 32 sayılık muhteşem performansıyla son bölümde geri dönüp parkeden 98-95 galip ayrıldı.

Ligde 12 haftada 7 galibiyetle beşinci sıraya tırmanan yeşil-beyazlılarda Antrenör Ahmet Kandemir, "Bizim için çok önemli bir maçın ilk yarısına oyun karakterimizin dışında hiç savunma yapmayarak başladık, bunun karşılığında rakibimiz 57 sayı attı. İkinci yarıyla birlikte savunmayı değiştirdik. Alan savunmasıyla rakibimizi ritimden çıkarmaya çalıştık, Pako Cruz ile onların zayıf taraflarına hücum ederek maçı kazanmayı başardık. Eksiklerimiz var, Cruz´dan başka topu yönlendiricimiz olmadığı için oyunun içinde çok zorlanıyoruz. Eksik olduğumuz dönemlerde takviye yapmamız gerekiyordu. Bunu yapamadık ancak iyi bir takımımız var, kazanma alışkanlığımız var" dedi.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,