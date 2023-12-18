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        Manisa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

        MANİSAmerkezli 6 ilde sosyal medyadan sahte ilan verip, sattıkları ürünleri göndermeyip, 400 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:50
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        Manisa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama
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        MANİSAmerkezli 6 ilde sosyal medyadan sahte ilan verip, sattıkları ürünleri göndermeyip, 400 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Diyarbakır'da sosyal medyadan sahte ilan verip, parasını aldıktan sonra inşaat, giyim ve gıda ürünlerini göndermeyen şüphelilerin mağdurları 400 bin TL dolandırdığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ile çeşitli marka ve modeldeki cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. (38), M.B. (22), M.Y. (30), E.K. (23), Ş.D.İ. (30), B.I. (23) tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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