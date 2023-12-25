Manisa Futbol Kulübü - Şanlıurfaspor: 1-1

STAT:Mümin Özkasap

HAKEMLER: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Şenol Bektaş

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal - Bedirhan, Tugay, Graovac, Furkan, Burak, Oğuz (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit), Gakpa (Dk. 82 Bekir), Topalli (Dk. 79 Tabla), Diallo (Dk. 88 Doğukan), Lima

ŞANLIURFASPOR: Tokataev - Semih, Mehmet, Ndiaye, Barış Gök, Cumali, Barış Ekincier (Dk.75 Seyit), Abdullah (Dk. 65 Adem), Thill (Dk. 88 Hüseyin), Mert (Dk. 65 Toure), Muhammet

GOLLER: Dk. 6 (Pen.) Gakpa (Manisa FK), Dk. 15 Thill (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, Barış Gök, Tokataev ( Şanlıurfaspor)

1´inci Lig´de istikrarsız sonuçlar alan Manisa Futbol Kulübü, ilk yarının son haftasında kendisi gibi alt sıralardan kurtulmaya çalışan Şanlıurfaspor ile yenişemedi: 1-1. Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibihin golünü 6'ncı dakikada penaltıdan Gakpa, konuk ekibin golünü ise 15'inci dakikada Thill attı. Galibiyet hasretini 3 haftaya çıkaran siyah-beyazlı ekip bu skorla ilk yarıyı 19 puanla tamamladı. Şanlıurfaspor da puanını 16 yaptı.

3´üncü dakikada Manisa FK atağında Topalli, rakibi Mehmet´in müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Burak Olcar, penaltı noktasını gösterdi.

6´ncı dakikada penaltıda topun arkasına geçen Gakpa, topu ağlara gönderdi: 1-0.

7´nci dakikada Manisa FK´da, Lima savunma arkasına kaçtı, ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Lima´nın şutu kaleciden döndü.

15´inci dakikada skor eşitlendi. Şanlıurfaspor´un kullandığı kornerde topu kale içerisinde ortalayan Barış Ekincier´in ortasına yükselen Thill, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

55´inci dakikada Gakpa´nın soldan kale içerisine ortaladığı topa gelişine dokunan Diallo´nun şutu üstten auta çıktı.

Maç 1-1 sonuçlandı.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,