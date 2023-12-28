Manisa FK'da Levent Devrim ve Mustafa Dalcı geliyor 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 19 puanla 11'inci basamakta tamamladıktan sonra ilk devrede görev yapan ikinci teknik direktör olan Osman Özköylü ile de yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, maratonun ikinci etabına yeni bir oluşuma girmeye hazırlanıyor.

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 19 puanla 11'inci basamakta tamamladıktan sonra ilk devrede görev yapan ikinci teknik direktör olan Osman Özköylü ile de yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, maratonun ikinci etabına yeni bir oluşuma girmeye hazırlanıyor.

Bu sezon zirve yarışından uzak kalan siyah-beyazlıların sportif direktörlük görevi için Levent Devrim, teknik direktörlük için de Mustafa Dalcı ile anlaştığı öğrenildi. Daha önce Manisa FK'da farklı dönemlerde teknik direktör ve futbol direktörü olarak görev Devrim'in yine futbolun başında yer alacağı kaydedildi. Mustafa Dalcı ise Başkent Şafak FK'da başladığı teknik adamlık kariyerinde Ankaraspor, Zonguldak Kömürspor, Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nde görev aldı.

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