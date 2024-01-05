Bakan Uraloğlu: Yıllık 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız MANİSA'da Akhisar-Gördes Yolu yapım çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Proje ile mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresini 11 dakika kısaltarak 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 912 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

MANİSA'da Akhisar-Gördes Yolu yapım çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Proje ile mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresini 11 dakika kısaltarak 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 912 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akhisar-Gördes Yolu'nun yapım çalışmaları hakkında bölgede incelemelerde bulundu. 54,4 kilometre uzunluğundaki Akhisar-Gördes Yolu proje bedelinin 815 milyon lira olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, önceki yıllarda başlanılan projede yaşanan hukuki süreçlerden dolayı istenen seviyeye gelemediklerini belirtip, "2022 yılı ekim ayında yeni yüklenicimiz ile sözleşme imzalayarak iş yeri teslimini gerçekleştirdik. Yolun 1,6 kilometrelik kesimini bitirdik. An itibarı ile bütün üretim tesislerini kurduk, gerekli bütün makineleri iş yerine getirdik. Bundan sonra hızla çalışacağız. Yolumuzu 2025 yılında hizmete açacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla Manisa'nın kuzeyinde yer alan ilçeler arasındaki ulaşım standardının yükseltilerek çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sağlanacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Proje ile mevcut yolda ortalama 50 dakika süren ulaşım süresini 11 dakika kısaltarak 39 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 75 milyon lira ve akaryakıttan 30 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 105 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 912 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Akhisar-Gördes yolumuzun açılışını gerçekleştirdiğimizde, Manisa adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Manisa'yı modern bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. Manisalıların yaşam kalitesini yükselttik ve Manisa'yı bölgesinin lider şehirlerinden birine dönüştürdük. 2002 yılından bu yana Manisa'nın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 625 kilometreye, 72 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 574 kilometreye çıkardık. Manisa'yı; İzmir'e, Uşak'a, Balıkesir'e ve Denizli'ye bölünmüş yollar ile bağladık. İstanbul-İzmir Otoyolu kapsamında Manisa'ya 125 kilometre otoyol kazandırdık. İzmir-Manisa arasındaki seyahat süresini 15 dakikaya düşürdük. İzmir-Manisa Yolu'nu, Manisa Çevre Yolu'nu, Manisa-Menemen Yolu'nu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Yolu ile Manisa-Akhisar-Balıkesir Yolu'nu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete sunduk. Buradaki çalışmalarımızla birlikte Gördes-Köprübaşı Yolu, Akhisar-Sındırgı Yolu, Manisa-Turgutlu Yolu gibi 12 karayolu projemizin çalışmalarına da devam ediyoruz. Yine, 27,8 kilometrelik Gördes yolunda da 1,3 kilometrelik kesimi tek yol-sathi kaplama seviyesinde tamamladık ve hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 kilometresi bölünmüş yol olmak üzere 26,3 kilometre uzunluğundaki Selendi-Demirci yolumuzun da bölünmüş yol kısmı olan 1 kilometresini trafiğe açtık ve kalan kısım çalışmalarımızı hızlandırıyoruz."

'MANİSA'YI DA HIZLI TREN İLE TANIŞTIRACAĞIZ'

Manisa Otogar Farklı Seviyeli Kavşak ile ilgili de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Buradan ayrıldıktan sonra inşasına başlamayı planladığımız Manisa Otogar Farklı Seviyeli Kavşağımızın kısa adıyla Gediz Köprülü Kavşağımızın yapılacağı alanda da incelemelerde bulunacağız. Söz konusu kavşağımız; Manisa-Akhisar-Balıkesir-Bursa-İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa-İzmir Yolu ve Manisa-Turgutlu-Uşak Yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve söz konusu güzergahlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Aynı zamanda, kavşak bölgesinden otogara farklı noktalardan erişim imkanı da sunmuş olacağız. Manisa'nın çok köklü bir demiryolu kültürü var. Kısaca Ankara-İzmir Hızlı Tren projemizi de değinmek istiyorum. Ankara-İzmir Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Manisa'yı da hızlı tren ile tanıştıracağız. Yapım çalışmalarımız etap etap devam ediyor. Altyapı yapım çalışmalarında yüzde 62,9 fiziksel ilerleme sağladık. Kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım işleri de hızla sürüyor. İnşallah 2026 yılı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Projemiz tamamlandığında Ankara- İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşecek. Ankara-Manisa 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecek" dedi.

'YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK'

Yatırımların takibini sürdüreceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "21 yıldır olduğu gibi, 2024 yılında da yenilikçi projelerle, sürdürülebilir çözümlerle ve teknolojinin gücünü kullanarak, ülkemizin ulaşım altyapısını daha da güçlendireceğiz. Manisa'mızda AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği ile hizmetlerimize yenilerini katacağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki Manisa'ya hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve Manisa'yı geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Bakanlık olarak planladığımız her bir projemizin Manisa'nın ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz. Başta Akhisar-Gördes Yolu olmak üzere ulaştırma yatırımlarını yakinen takip edeceğiz" diye konuştu.