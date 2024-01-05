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        Manisa'da, 2 evden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.U. (38), kaldığı evde çaldığı eşyalarla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:20
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        Manisa'da, 2 evden hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 2 evden hırsızlık yaptığı belirlenen cezaevi firarisi M.U. (38), kaldığı evde çaldığı eşyalarla yakalandı.

        Akhisar Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, kentte 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin, 'Hırsızlık' suçundan kaldığı cezaevinden 2 hafta önce firar eden M.U. olduğunu belirledi. Ekipler, takibe aldıkları M.U.'yu kaldığı metruk evde, çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı. Evdeki aramada laptop, tablet, 2 kol saati, 3 cep telefonu, el feneri ve bisiklet ele geçirildi. 19 ayrı dosyadan 25 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.U., sevk edildiği adliyede tutuklanıp Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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