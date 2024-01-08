Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Babasına kızıp, evlerini ateşe verdi; kardeşi Narges öldü

        MANİSA'dabir çiftlikte Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında ağır yaralanan Narges A. (12), 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdiği belirlenen R.A. (16), tutuklandı. Gözaltına alınan baba Dadallah A. (35) ile anne Fetamef A. (31) hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:53 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasına kızıp, evlerini ateşe verdi; kardeşi Narges öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'dabir çiftlikte Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangında ağır yaralanan Narges A. (12), 15 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Babasıyla tartıştıktan sonra evi ateşe verdiği belirlenen R.A. (16), tutuklandı. Gözaltına alınan baba Dadallah A. (35) ile anne Fetamef A. (31) hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

        Yangın, 19 Aralık'ta saat 21.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde çobanlık yapan Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederken, evde bulunanlar da dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Manisa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Narges A.'nın vücudunun yüzde 99'u yandığı belirlendi. Küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Narges A., tüm çabalara rağmen 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Narges A.'nın cenazesi, toprağa verildi.

        CENAZEYE KATILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

        Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yangın çıktığı sırada evde bulunan ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen Narges A.'nın ağabeyi R.A'nın olayın ardından ortadan kaybolduğunu fark etti. R.A.'nın kardeşinin cenazesine katılmadığını da tespit eden ekipler, 3 Ocak'ta baba Dadallah A., anne Fetamef A. ve şüpheli R.A.'yı gözaltına aldı. Sorguda, çevresindekilerle de sık sık sorun yaşadığı belirtilen R.A.'nın babası ile tartıştıktan sonra benzin dökerek evi ateşe verdiği ortaya çıktı. Kardeşinin ölümüne neden olan R.A., işlemleri sonrası 'kasten öldürme suçu'ndan tutuklandı. Baba Dadallah A. ile anne Fetamef A. hakkında de yalan beyan verdikleri gerekçesiyle 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        Slovenya'da zamana karşı yarış
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        Şimdi gözler transferde!
        Şimdi gözler transferde!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Manisa'daki komşu cinayetinde koca tutuklandı, eşi serbest
        Manisa'daki komşu cinayetinde koca tutuklandı, eşi serbest
        İnşatta kule vinç devrildi; operatör öldü
        İnşatta kule vinç devrildi; operatör öldü
        Manisalı lokantacı "Askıda yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yanınd...
        Manisalı lokantacı "Askıda yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yanınd...
        Manisa´da evinde öldürülen kadının katil zanlıları komşu çift çıktı
        Manisa´da evinde öldürülen kadının katil zanlıları komşu çift çıktı
        Alaşehir'de fırtına kulübenin çatısını uçurdu
        Alaşehir'de fırtına kulübenin çatısını uçurdu
        Manisa'da fırtınada kulübenin çatısı uçtu
        Manisa'da fırtınada kulübenin çatısı uçtu