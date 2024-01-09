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        Manisa FK'da Mary imzayı attı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:10
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        Manisa FK'da Mary imzayı attı
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        1'inciLig'de ara transfer harekatına başlayan Manisa Futbol Kulübü daha önce anlaşmaya vardığı Çaykur Rizespor'dan ayrılan Kamerunlu golcü John Mary'i resmen kadrosuna kattı. Son 1.5 sezondur Süper Lig'de top koşturup bu yıl yalnız 2 maçta şans bulabilen 30 yaşındaki futbolcunun imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı. 

        Siyah-beyazlıların sezon sonuna kadar anlaştığı Mary, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflerini biliyorum. Buraya başarılı olmak için geldim. Gollerimle takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Çok çalışıp sezon sonunda hedefimiz olan Süper Lig´e ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. Manisa FK ara transferde daha önce yine Çaykur Rizespor'dan sol bek Alberk Koç'u da almıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

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