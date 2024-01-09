Manisa potada Demir'le ilk Avrupa sınavında

FIBAEurope Cup 2'nci Tur M Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, takımı geçen sezon ilk kez Avrupa arenasına taşıdıktan sonra geçtiğimiz günlerde yuvaya dönen Antrenör Hakan Demir yönetiminde yarın Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu sezon Europe Cup'ta Ahmet Kandemir yönetiminde ön elemeler ve ilk turu zirvede tamamladıktan sonra ikinci turda oynadığı iki maçı da kaybeden yeşil-beyazlı ekip, çeyrek final iddiasını sürdürmek için yarın mutlaka kazanmaya çalışacak. İspanyol temsilcisi Zaragoza grupta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etmişti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Kandemir'den antrenörlüğü tekrar devralan Hakan Demir yönetimindeki ilk maçta Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda yenmişti.

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