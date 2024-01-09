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        Meral Akşener, Manisa'da şehit ailesini ziyaret etti

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Irak´ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:35
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        Meral Akşener, Manisa'da şehit ailesini ziyaret etti
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Irak´ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere kente gelen Meral Akşener, ilk ziyaretini 24 Aralık 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Yunusemre ilçesindeki ailesine yaptı. Ziyaret sonrası şehidin babası İkram Budak ile kısa bir açıklama yapan Akşener, "22 yaşında gencecik bir vatan evladımız, vatan uğruna, bizlerin uğruna, bizlerin refahı, düzeni için şehit oldu. Ailesinin, babasının metaneti, 'Vatan sağ olsun' demesi, kardeşlerinin, ablalarının metaneti, hepimizin onlara karşı sonsuz bir manevi borcumuz olduğunu hissettirdi. Bir yanıyla bu metanet, insanı hayata karşı cesaretlendiriyor. Bir yanıyla da evlat acısı öyle bir acıdır ki her gün 'Bir gün daha kaldı, bir gün daha kaldı' diye sayarsınız. Burada olmak; benim için, arkadaşlarım için bir onur. Dediğim gibi insanın acıları tazeleniyor. Birbirimize teselli olduk. Abimizin acısının Eyüp sabrıyla geçmesini diliyorum. Allah sabır nasip etsin" dedi.

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        Galeri
        Galeri

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