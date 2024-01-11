Manisa potada tur şansını azalttı

FIBAEurope Cup 2'nci Tur M Grubu'nda Gravelines ve Nymburk'tan sonra evinde Casademont Zaragoza'ya da 68-65 yenilerek 3'te 0 çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci maçlar öncesinde çeyrek final şansını mucizelere bıraktı. Avrupa'daki ilk sezonunda elemeler ve ilk turda zirvede yer aldıktan sonra ikinci turda dibe demir atan Manisa ekibi grupta 3 maçın 2'sini evinde kaybetti.

İspanyol ekibi önünde yuvaya dönen Antrenör Hakan Demir yönetiminde ilk Avrupa sınavına çıkan yeşil-beyazlı ekip baştan sona çekişmeli geçen mücadelede son saniyede Russell'la üçlüğü bulamayınca mağlubiyete razı oldu. Nymburk, Zaragoza ve Gravelines'in 2'şer galibiyetlerinin bulunduğu grupta son sırada kalan temsilcimiz sonraki maçını 24 Ocak'ta Fransa'da Gravelines ile oynayacak. Fransız ekibinin salonu geçen ay çıkan yangında küle döndüğü için mücadeleye Calais kenti ev sahipliği yapacak.

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