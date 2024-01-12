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        Karla kaplı Spil'deki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        MANİSA'da1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları, kızıl geyikler ve diğer yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:35
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        Karla kaplı Spil'deki yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        MANİSA'da1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yılkı atları, kızıl geyikler ve diğer yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını düzenli olarak yemleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yılkı atı, kızıl geyik, kurt, tilki, tavşan, domuz, sansar gibi yaban hayvanlarının çok sık bulunduğu Spil Dağı Milli Parkı'nın çeşitli bölgelerine 2 ton ot-yonca ve 200 kilogram ekmek bıraktı. Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz kış şartlarının yoğun seyrettiği dönemlerde, bilhassa ot ile beslenen yaban hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmeleri için doğaya yem bırakılmasının çok önemli olduğu vurgulandı.

        Öte yandan Spil Dağı Milli Parkı'nda karın yağmasıyla kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Manisa'nın yanı sıra, İzmir gibi çevre illerden vatandaşlar Spil'deki Atalanı mevkisine çıkarak karın keyfini çıkardı. Vatandaşlar kartopu oynadı, bol bol fotoğraf çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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