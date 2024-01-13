2 kız kardeşin zehirlenip öldüğü olayda yetki firma: Bilgimiz dışında doğal gaz kullanımına başlanmış MANİSA'da, evde, doğal gaz kombisinin bacasının çıkması sonucu sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kız kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken; Aksa Manisa Doğalgaz şirketinden yapılan yazılı açıklamada, "İlk incelemeler sonucunda meskende doğal gaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve/veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta tarafımıza bildirilmeden doğal gaz kullanımına başlandığı belirlenmiştir. Ayrıca ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır" denildi.

MANİSA'da, evde, doğal gaz kombisinin bacasının çıkması sonucu sızan karbonmonoksitten zehirlenen 2 kız kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken; Aksa Manisa Doğalgaz şirketinden yapılan yazılı açıklamada, "İlk incelemeler sonucunda meskende doğal gaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve/veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta tarafımıza bildirilmeden doğal gaz kullanımına başlandığı belirlenmiştir. Ayrıca ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır" denildi.

Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı mutfağa giden Tayyibe Limanlar (40), kızları Leman Nur Yalçın (22) ve Ayşe Yalçın'ın (16) mutfakta hareketsiz olduğunu gördü. Anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde kız kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinde, evde yoğun gaz kokusu tespit edildi. Durum, doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerine bildirildi. Doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerinin detaylı incelemesinde, evin içindeki doğal gaz kombi bacasının içeriden çıktığı ve bu nedenle kardeşlerin mutfağa sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldüğü belirlendi.

KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ

İki kız kardeşin cansız bedenleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenazeler, dün öğle saatlerinde Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan, Tayyibe Limanlar ve iki kızının, oturdukları evi 3 gün önce kiraladığı öğrenildi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Limanlar'ın, en küçükleri olan diğer kızının ise öğrenci olduğu, Manisa'nın Yeşilköy Mahallesi'ndeki babasıyla yaşadığı öğrenildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

İki kız kardeşin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma sürerken, yetkili doğal gaz dağıtım firması Aksa Manisa Doğalgaz'dan açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "12 Ocak Cuma günü Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşen, muhtelif mecralarda yer alan ve adli soruşturma sürecinin henüz devam ettiği olayda, birkaç gün önce yerleştikleri konutta ikamet eden iki vatandaşımızın doğal gaz kombi bacasının bağlantısının doğru yapılmaması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan olaya yönelik olarak yapılan ihbar sonucu acil müdahale ekiplerimiz bölgeye çok kısa sürede intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda meskende doğal gaz kombisi bacasının yerinden oynatıldığı ve/veya yetkili olmayan kişilerce bağlantısının eksik yapıldığı, yeni taşınılan konutta tarafımıza bildirilmeden doğal gaz kullanımına başlandığı belirlenmiştir. Ayrıca buna bağlı olarak güvenli gaz arzının sağlanması için gerekli kontrollerin yapılamadığı, ayrıca ortama hava akışı sağlayan menfezin de kapatıldığı saptanmıştır" denildi.

'HER TÜRLÜ MÜDAHALEDE DAĞITIM ŞİRKETİNE MUTLAKA BİLGİ VERİLMELİ'

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Hepimizi derinden sarsan bu üzücü olay vesilesiyle, istenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve güvenlik riski oluşmasını önlemek için dağıtım şirketinin onayı ve bilgisi dışında doğal gaz kullanımının yapılmamasını, tesisata ve cihazlara sertifikasız ve ehil olmayan kişilerce müdahale edilmemesini, yapılacak her türlü müdahalede ise dağıtım şirketine mutlaka bilgi verilmesinin önemli olduğunu büyük bir hassasiyetle hatırlatırız. Böylesine üzücü bir olayın tekrarının yaşanmamasını temenni eder, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.