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        Manisa potada Bahçeşehir'e konuk

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:58 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:58
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        Manisa potada Bahçeşehir'e konuk
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayarak ilk kez Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerde mücadele etmeye hak kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor,  yarın ikinci devrenin ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

        Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Manisa ekibi ligde ilk yarıda 15 maçta 8 galibiyet elde etti. Bahçeşehir Koleji'nin de 7 galibiyeti bulunuyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2024-01-14 10:58:00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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