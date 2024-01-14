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        Cami tuvaletinde ölü bulundu

        MANİSA'nınYunusemre ilçesinde Vahit Arslan (53), cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:00
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        Cami tuvaletinde ölü bulundu
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        MANİSA'nınYunusemre ilçesinde Vahit Arslan (53), cami tuvaletinde ölü olarak bulundu.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Yunusemre ilçesindeki Kuyualan Camisi'nde meydana geldi. Öğle namazı için gelenler, cami tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, ölen kişinin Vahit Arslan olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Arslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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