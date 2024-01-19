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        Manisa FK moral bozmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:43
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        Manisa FK moral bozmadı
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        ZİRAATTürkiye Kupası 5'inci Tur maçında deplasmanda Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor´a 3-1 yenilip turnuvaya veda eden 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü moral bozmadı. Ligde geçen hafta Kocaelispor'u 2-1 yenip çıkışa geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçında oynanan futboldan memnun kaldığını dile getirdi. Artık tek hedeflerinin ligde üst sıralara tırmanmak olduğunu anlatan Dalcı, "Genç bir kadroyla mücadele ettik, oynayamayan oyuncularımıza şans tanıdık. Biz elimizden geleni yaptık" dedi. 

        Özellikle takımının maçın ikinci yarısında daha pozitif bir futbol ortaya koyduğunu vurgulayan Mustafa Dalcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        "İlk devrede Trabzonspor'un oyun gücüne biraz daha kompakt savunmayla direnç gösterdik. İkinci yarı ise daha derli toplu oynamaya çalıştık. İkinci yarıdaki futbolumuzdan kendi adıma memnunum. Elbette kalite farkı ortaya çıktı ve rakibimiz maçı kazandı. Trabzonspor'u kutluyorum, yolları açık olsun."

        Manisa FK, 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanında terleyecek.

        TUGAY KACAR EYÜPSPOR'DA

        Manisa Futbol Kulübü'nde tecrübeli ön libero Tugay Kacar, lider Eyüpspor'a transfer oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tugay Kacar'ın transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Tugay Kacar'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2024-01-19 10:42:36

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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