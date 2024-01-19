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        Manisa potada Galatasaray sınavında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:40
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        Manisa potada Galatasaray sınavında
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni Fatts Russell'in son saniye üçlüğüyle 81-78 mağlup eden Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Galatasaray Ekmas'la kozlarını paylaşacak. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci haftanın açılış maçı saat 13.00'te başlayacak.

        Üst üste deplasmanda oynadığı son 2 karşılaşmada Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji'ni dize getiren 5'inci sıradaki Manisa temsilcisi, 12'nci basamakta yer alan Galatasaray'ı da mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2024-01-19 11:39:32

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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