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        Manisa merkezli 3 ilde otomobil almak isteyenleri dolandıranlara operasyon: 5 tutuklama

         MANİSAmerkezli İstanbul ve İzmir'de, otomobil almak isteyenleri kurdukları sahte internet sitesi üzerinden dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 23:16 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:20
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        Manisa merkezli 3 ilde otomobil almak isteyenleri dolandıranlara operasyon: 5 tutuklama
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         MANİSAmerkezli İstanbul ve İzmir'de, otomobil almak isteyenleri kurdukları sahte internet sitesi üzerinden dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks bir otomotiv firmasının adını kullanarak, kurdukları bir otomobil satış sitesi üzerinden araç almak isteyenleri yönlendirerek kapora dolandırıcılığı yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

        PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR

        Öte yandan, yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen ve 2 paravan şirket üzerinden söz konusu internet sitesinin, gerçeği gibi tasarlandığı belirtildi.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, başka suçlardan tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren 2 şüpheli de yine bu suçlamayla hüküm giydi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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