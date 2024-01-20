Manisa Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 80-83
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör
MANİSA BŞB: Anderson 23, Russel 11, Terry 22, Luther 9, Cruz 9, Dorukhan 6, Ege, Barış, Ayberk,
GALATASARAY: McCormack 13, Prepelic 12, Walden 13, Sadık 2, Göksenin, Halilovic 11, Buğrahan 17, Bost 11, İsmet 4
1. PERİYOT: 17-21
İLK YARI: 38-41
3. PERİYOT: 58 - 62
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde son maçında evinde Yukatel Merkezefendi'ye mağlup olan Galatasaray, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-80 yenmeyi başardı. Galatasaray ilk çeyreği 21-17 galip tamamlarken, ilk devreyi de 41-38 önde bitirmesini bildi. Sarı-kırmızılılar maçın üçüncü periyodunda da rakibi karşısında etkili oldu ve finale 62-58 önde girdi. Başa baş geç geçen son çeyrekte de hata yapmayan Galatasaray, Manisa deplasmanından 3 sayı farkla, 83-80 galip ayrılmasını bildi.
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