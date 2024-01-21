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        Manisa baskette Hakan Demir mağlubiyetle tanıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:41 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:41
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        Manisa baskette Hakan Demir mağlubiyetle tanıştı
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde evinde Galatasaray'a 83-80 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Başantenör Hakan Demir, takımın başında çıktığı 3'üncü maçında ilk yenilgisini yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı önderliğinde deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 91-87, Bahçeşehir Koleji'ni ise 81-78 mağlup eden yeşil-beyazlılar bu kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

        Manisa temsilcisi seyircisi önünde Çağdaş Bodrum Spor'dan sonra Galatasaray'a da mağlup olmaktan kurtulamadı. Hafta içinde FIBA Europe Kupası'nda Fransa ekibi Gravelines'e konuk olacak Manisa Büyükşehir Belediyespor ligde ise Samsunspor deplasmanında ter dökecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2024-01-21 11:41:00

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