Son yağışlar, kuruyan Marmara Gölü'ne umut oldu MANİSA'nın 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen ve kuraklık ve su kaybı nedeniyle kuruyan Marmara Gölü için kurtarma çalışmaları sürerken, son yağışlar umut oldu. Bölge halkı, projenin bir an önce tamamlanarak su tutmaya başlayan gölün yeniden eski günlerine kavuşması istedi.

MANİSA'nın 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen ve kuraklık ve su kaybı nedeniyle kuruyan Marmara Gölü için kurtarma çalışmaları sürerken, son yağışlar umut oldu. Bölge halkı, projenin bir an önce tamamlanarak su tutmaya başlayan gölün yeniden eski günlerine kavuşması istedi.

'Ulusal öneme sahip sulak alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan su kaybı nedeniyle 2021 yılının Ağustos ayında tamamen kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi neslinin tükenme tehlikesi olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan göl, kuşlar tarafından da terk edildi. 7 mahallede 2 bin kişinin geçimini sağladığı gölde balıkçılık bitti, kuruyan zemininde dev yarıklar oluştu.

PROJE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açılan göl, Türkiye'nin ilk iklim davasına konu oldu. Su tutana kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) tahsis edilen gölü kurtaracak proje, Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanarak tamamlandı. Bozdağ'dan akan 25 milyon metreküp su, 15 milyon TL bedelle Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörlerinden Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle taşınarak, gölün kurtarılması hedefleniyor.

3 YIL SONRA SU TUTMAYA BAŞLADI

Proje devam ederken, kuruyan göl son yağışlarla birlikte 3 yıl sonra yeniden sus tutmaya başladı. Kuruyan gölün zemininde oluşan derin yarıklar kapanması ve sus tutması çevresindeki bölge halkını da umutlandırdı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Geçtiğimiz hafta 3 gün yağışımız oldu, bu göl onda bile su tutmaya başladı. Gölün etrafındaki meyve ve sebzelerin iyi olması için, balıkçıların tekrar dönerek ailelerini geçindirmesi için bu gölün canlanması gerekir. Bu göl 45-50 günde dolacak bir yapıya sahip. Hep sesleniyoruz, önemsesinler, göle değer versinler" diye konuştu.

`GÖL OLMAYINCA ZEYTİNLİKLERİMİZİ DON VURMAYA BAŞLADI´

Göle kıyısı olan Tekelioğlu Mahallesi´nin muhtarı Selim Selvioğlu, "Son yağışlardan sonra gölümüz su tutmaya başladı. Bozdağ'dan yapılan yeni projeyle gölümüz en kısa zamanda eski güzelliğine kavuşacak. Yöre halkı olarak gölün su tutmasını ve geçimini sağlayan insanların bir an önce işlerine dönmelerini, balıkçılığımızın devam etmesini istiyoruz. Göl olmayınca zeytinliklerimizi don vurmaya başladı. Eskiden böyle bir şey olmazdı. Göl dolduktan sonra inşallah bu don olayı da olmayacak. İnşallah eski günlerimize kavuşacağız" dedi.

`BOŞA GİDEN SU İLE BU GÖLÜ CANLANDIRAMIYORUZ´

Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse de "Mücadeleyi bırakmıyoruz, Gölmarmara'da 'Kurumayacağım' diye direniyor. Bu son yağışlardan sonra Gölmarmara Gölü'nde belirli bir seviyede su var. Yani olmayacak bir şey değil sadece bu yağışlarla su tutmaya başladı. Yani buna en ufak bir destek çıkılsa, göl canlanacak. Bir türlü derdimizi anlatamıyoruz. Bu gölü yok etmekle ne geçecek ellerine? Onu da bilmiyoruz. Yani şuraya milyonlarca dolarlık belki masraf yapılıyor. Şu an yeşil olduğu için su gözükmüyor gibi ama bayağı bir su var. Yetkililere seslenip, 'Gölmarmara gölünü kurutmayın' diyorum. Bozdağ'dan boşa akan suyu bu göle akıtsalar bir haftada dolar. Kuraklık var, önümüzdeki yıllar daha da kuraklık olacak diyoruz fakat boşa giden su ile bu gölü canlandıramıyoruz. Bu gölün yeniden eski günlerine kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.