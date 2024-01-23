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        Manisa basketbolda Fransa deplasmanında

        FIBA Europe Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur M Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Fransa'da BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin salonunun yanması nedeniyle COB Calais Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:26
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        Manisa basketbolda Fransa deplasmanında
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        FIBA Europe Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur M Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Fransa'da BCM Gravelines Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekibin salonunun yanması nedeniyle COB Calais Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

        Grupta çıktığı 3 maçı kaybederek çeyrek final şansını mucizelere bırakan Manisa temsilcisi evinde 78-67 mağlup olduğu Fransa ekibini yenerek ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılarda iyileşen John Roberson kadroda yer alırken, omuz sakatlığı bulunan Sinan Sağlam forma giyemeyecek. Gruptaki diğer maçta Nymburk-Zaragoza kozlarını paylaşacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - DHA

        2024-01-23 11:25:47

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