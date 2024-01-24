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        Manisa FK, Altaylı kaleci Eren'i aldı

        1'inci Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Altay'la yollarını ayıran kaleci Eren Karataş'ı transfer etti. Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki file bekçisi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:14
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        Manisa FK, Altaylı kaleci Eren'i aldı
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        1'inci Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Altay'la yollarını ayıran kaleci Eren Karataş'ı transfer etti. Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki file bekçisi ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        İmza töreninde konuşan yeni transfer Eren, "Kariyerim ve hedeflerim açısından çok doğru bir yerdeyim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü ile

        büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

        Futbola Altay altyapısında başlayan kaleci Eren yine Altay'da profesyonel kariyerine adım attı. 2021-2022 sezonunu Bergama Belediyespor'da kiralık olarak geçiren Eren Karataş, burada sergilediği performansla 2022-2023 sezonunda Altay'a döndü. İzmir ekibiyle iki sezondur 1'inci Lig'de mücadele eden Eren, kariyerinde 38 resmi maçta forma giydi.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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