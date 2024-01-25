Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa 2'nci Tur'da siftah yaptı

        FIBA Europe Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur'daki ilk galibiyetini Fransa'da elde etmenin sevincini yaşadı. Kupada elemeleri ve grup aşamasını geçtikten sonra 2'nci Tur M Grubu'nda ilk 3 maçını kaybeden yeşil-beyazlılar, BCM Gravelines Dunkerque deplasmanından 80-73'lük zaferle dönerek moral buldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:22 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa 2'nci Tur'da siftah yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        FIBA Europe Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 2'nci Tur'daki ilk galibiyetini Fransa'da elde etmenin sevincini yaşadı. Kupada elemeleri ve grup aşamasını geçtikten sonra 2'nci Tur M Grubu'nda ilk 3 maçını kaybeden yeşil-beyazlılar, BCM Gravelines Dunkerque deplasmanından 80-73'lük zaferle dönerek moral buldu. 

        Evinde 78-67 yenildiği Fransa temsilcisi Gravelines'i deplasmanda dize getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, grupta tek galibiyetle son sırada kalmasına rağmen çeyrek final umudunu kaybetmedi. Manisa ekibi kalan 2 maçında 31 Ocak Çarşamba günü Nymburk'u konuk edip, 7 Şubat'ta Zaragoza'ya konuk olacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2024-01-25 14:21:58

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?

        Benzer Haberler

        Akhisar'da zeytin budama kursunu tamamlayanlara sepet dağıtıldı
        Akhisar'da zeytin budama kursunu tamamlayanlara sepet dağıtıldı
        Manisa Şifalı Otlar Festivali, 3 Mart'ta düzenlenecek
        Manisa Şifalı Otlar Festivali, 3 Mart'ta düzenlenecek
        Akhisar'da muhtarlar ve cezaevi personeline, AFAD gönüllüsü eğitimi verildi
        Akhisar'da muhtarlar ve cezaevi personeline, AFAD gönüllüsü eğitimi verildi
        Manisa'da midibüse çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Manisa'da midibüse çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uğur Mumcu, Akhisar'da anıldı
        Uğur Mumcu, Akhisar'da anıldı
        Manisa FK, kaleci Eren Karataş'ı transfer etti
        Manisa FK, kaleci Eren Karataş'ı transfer etti