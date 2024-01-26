Manisa FK evinde oynayacak 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü, 22'nci hafta müsabakasında evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ayberk'in yanı sıra sarı kart cezalısı Oğuz bu mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 23 puanla 10'uncu basamakta yer alan Manisa FK'nın Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, galibiyet için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Manisa Futbol Kulübü, 22'nci hafta müsabakasında evinde Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Erdem Mertoğlu düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Ayberk'in yanı sıra sarı kart cezalısı Oğuz bu mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 23 puanla 10'uncu basamakta yer alan Manisa FK'nın Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, galibiyet için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

MOHAMED OFKIR İMZALADI

Manisa Futbol Kulübü, ara transfer döneminde Norveçli kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i

kadrosuna kattı. Son olarak Norveç'in Valerenga takımında forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. İmza töreninde konuşan yeni transfer, "Kariyerim ve hedeflerim için yeni bir ülkede, yeni bir adım atıyorum. Öncelikle Türkiye'de ve Manisa'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkıyı vermek istiyorum" dedi.

Futbola başladığı Lilleström takımında profesyonel kariyerine adım atan Mohamed Ofkir, 2016-2017 sezonunda Belçika ekiplerinden Lokeren´e transfer oldu. Sandefjord

Sarpsborg 08 formaları da giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 2022- 2023 sezonunda Valerenga´ya transfer oldu. Kariyerinde 203 resmi maça çıkan Mohamed Ofkir, 34 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.

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