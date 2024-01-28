Manisa FK'da hayal kırıklığı yaşanıyor 1'inci Lig'in 20'nci haftasında evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda ağır darbe yedi. Bu sonuçla 23 puanda kalan siyah-beyazlılar üst sıralara tırmanamadı. Beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirten teknik direktör Mustafa Dalcı, "Ne olursa olsun saha içerisinde çok ciddi bir mücadele vardı. İlk yarı özellikle 1-0 geriye düştük ve 10 kişi kaldık. En azından devre arasına 11'e 11 girebilseydik ikinci yarıda başka bir oyun planımız olacaktı ama 10 kişi olunca belli şeyler zorlaşıyor. Kendi sahamızda mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Artık bunu unutmamız lazım. Dolayısıyla burada kaybettiğimiz bu üç puanı diğer maçlarda telafi etmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız" dedi.

1'inci Lig'in 20'nci haftasında evinde Erzurumspor FK'ya 2-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda ağır darbe yedi. Bu sonuçla 23 puanda kalan siyah-beyazlılar üst sıralara tırmanamadı. Beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirten teknik direktör Mustafa Dalcı, "Ne olursa olsun saha içerisinde çok ciddi bir mücadele vardı. İlk yarı özellikle 1-0 geriye düştük ve 10 kişi kaldık. En azından devre arasına 11'e 11 girebilseydik ikinci yarıda başka bir oyun planımız olacaktı ama 10 kişi olunca belli şeyler zorlaşıyor. Kendi sahamızda mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Artık bunu unutmamız lazım. Dolayısıyla burada kaybettiğimiz bu üç puanı diğer maçlarda telafi etmemiz gerekiyor. Bunun farkındayız" dedi.

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