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        Manisa potada Nymburk'u ağırlıyor

         FIBA Europe Kupası 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk galibiyetini Fransa deplasmanında BCM Gravelines Dunkerque'yi 80-73 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Çeyka temsilcisi ERA Nymburk'la karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Grupta Nymburk çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alıp lider durumda.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:47
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        Manisa potada Nymburk'u ağırlıyor
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         FIBA Europe Kupası 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk galibiyetini Fransa deplasmanında BCM Gravelines Dunkerque'yi 80-73 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Çeyka temsilcisi ERA Nymburk'la karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Grupta Nymburk çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alıp lider durumda.

        Manisa temsilcisi ise 1 galibiyet, 3 yenilgi ile son sırada. Yeşil-beyazlılar deplasmanda 84-62 mağlup olduğu rakibini dize getirerek çeyrek final şansını korumayı hedefliyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor sahadan yenilgiyle ayrılması halinde Avrupa macerasına nokta koyacak. Yeşil-beyazlı ekipten Sinan Sağlam dışında eksik yok.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa -

        2024-01-30 10:46:35

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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