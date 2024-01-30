Manisa potada Nymburk'u ağırlıyor
FIBA Europe Kupası 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk galibiyetini Fransa deplasmanında BCM Gravelines Dunkerque'yi 80-73 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Çeyka temsilcisi ERA Nymburk'la karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Grupta Nymburk çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alıp lider durumda.
FIBA Europe Kupası 2'nci Tur M Grubu'ndaki ilk galibiyetini Fransa deplasmanında BCM Gravelines Dunkerque'yi 80-73 yenerek alan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Çeyka temsilcisi ERA Nymburk'la karşı karşıya gelecek. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Grupta Nymburk çıktığı 4 maçta 3 galibiyet alıp lider durumda.
Manisa temsilcisi ise 1 galibiyet, 3 yenilgi ile son sırada. Yeşil-beyazlılar deplasmanda 84-62 mağlup olduğu rakibini dize getirerek çeyrek final şansını korumayı hedefliyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor sahadan yenilgiyle ayrılması halinde Avrupa macerasına nokta koyacak. Yeşil-beyazlı ekipten Sinan Sağlam dışında eksik yok.
DHA-Spor - Türkiye-Manisa -
2024-01-30 10:46:35
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