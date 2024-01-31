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        Manisa FK´da Korenica gitti 

         1'inci Lig'de son olarak 3 yıllık tadilatın ardından kavuştuğu 19 Mayıs Stadı'nda Erzurumspor FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar sezon başında kadrosuna dahil ettiği Kosovalı orta saha oyuncusu Meriton Korenica ile vedalaştı. Korenica'nın eski takımı Ballkani'ye sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Manisa FK'da bu sezon 10 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Kosova Milli Takımı'nda sakatlandı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan oyuncu, Manisa FK'da toplam 462 dakika süre aldı. Siyah-beyazlılar ligde bu hafta Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Ege ekibinde, Erzurumspor FK karşılaşmasında kırmızı kart gören oyuncular Ensar Akgün ve Sertan Taşqın forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 10:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:48
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        Manisa FK´da Korenica gitti 
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         1'inci Lig'de son olarak 3 yıllık tadilatın ardından kavuştuğu 19 Mayıs Stadı'nda Erzurumspor FK'ya 2-0 yenilerek Play-Off yarışında geriye düşen Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar sezon başında kadrosuna dahil ettiği Kosovalı orta saha oyuncusu Meriton Korenica ile vedalaştı. Korenica'nın eski takımı Ballkani'ye sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Manisa FK'da bu sezon 10 karşılaşmaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Kosova Milli Takımı'nda sakatlandı. Uzun süredir sahalardan uzak kalan oyuncu, Manisa FK'da toplam 462 dakika süre aldı. Siyah-beyazlılar ligde bu hafta Tuzlaspor deplasmanına çıkacak. Ege ekibinde, Erzurumspor FK karşılaşmasında kırmızı kart gören oyuncular Ensar Akgün ve Sertan Taşqın forma giyemeyecek.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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