Manisa Büyükşehir Belediyespor - Tofaş: 91-89

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında 5'inci sırada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor son 5 maçta 4'üncü galibiyetini evinde Tofaş'ı yenerek aldı: 91-89. Muradiye Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodu 23-17, ilk yarısı 42-36 sonuçlandı. Tofaş üçüncü periyotta skoru 58-58'e getirse de son 10 dakikalık bölümde rakibine yine üstünlük kuran ev sahibi salondan 2 sayı farkla, 91-89'luk galibiyetle ayrıldı. Ligde 19 maçta 11 galibiyete ulaşan Manisa ekibinde Cruz 30 sayı, 6 asistle takımının galibiyetine büyük katkı yaptı.

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