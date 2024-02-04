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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Tofaş: 91-89

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 15:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:08
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Tofaş: 91-89
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 17, Cruz 30, Luther 8, Ege Arar 10, Anderson 7, Mustafa Baki 3, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Terry 16, Barış Çağan

        TOFAŞ: Winston 22, Tolga Geçim, Denmon, Obrien 14, Wiley 21, Özgür Cengiz 9, Homesley 11, Ege Demir 4, Mustafa Kurtuldum 8, Batın Tuna

        1'İNCİ PERİYOT: 23-17

        İLK YARI: 42-36

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-58

        Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında 5'inci sırada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor son 5 maçta 4'üncü galibiyetini evinde Tofaş'ı yenerek aldı: 91-89. Muradiye Spor Salonu'nda çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk periyodu 23-17, ilk yarısı 42-36 sonuçlandı. Tofaş üçüncü periyotta skoru 58-58'e getirse de son 10 dakikalık bölümde rakibine yine üstünlük kuran ev sahibi salondan 2 sayı farkla, 91-89'luk galibiyetle ayrıldı. Ligde 19 maçta 11 galibiyete ulaşan Manisa ekibinde Cruz 30 sayı, 6 asistle takımının galibiyetine büyük katkı yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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