Manisa FK'dan kaleci Erhan hamlesi

1'inciLig'de Play-Off hedefinin gerisinde alt sıralarda kalan Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'dan 28 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk'le anlaşmaya vardı. 1'inci Lig'de Karşıyaka'da başladığı profesyonel kariyerinde Altınordu ve Bursaspor'un yanı sıra Süper Lig'de Konyaspor ve Sivasspor'un kalesini koruyan başarılı eldivenin yeni durağı Manisa oldu. Geçen sezon Konyaspor'da 5 Süper Lig maçına çıkan Erhan, bu yıl Sivas'ta yalnız 2 Türkiye Kupası maçında eldivenleri eline geçirebilmişti.

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