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        Manisa FK'dan kaleci Erhan hamlesi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:08
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        Manisa FK'dan kaleci Erhan hamlesi
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        1'inciLig'de Play-Off hedefinin gerisinde alt sıralarda kalan Manisa Futbol Kulübü, Sivasspor'dan 28 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk'le anlaşmaya vardı. 1'inci Lig'de Karşıyaka'da başladığı profesyonel kariyerinde Altınordu ve Bursaspor'un yanı sıra Süper Lig'de Konyaspor ve Sivasspor'un kalesini koruyan başarılı eldivenin yeni durağı Manisa oldu. Geçen sezon Konyaspor'da 5 Süper Lig maçına çıkan Erhan, bu yıl Sivas'ta yalnız 2 Türkiye Kupası maçında eldivenleri eline geçirebilmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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