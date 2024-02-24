Somaspor çıkış arıyor
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayıp Play-Off hattından uzaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak. Iğdır Şehir Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Iğdır FK'nın zirve yarışında olduğunu belirterek, "Son derece zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Bizim de şiddetle puanlara ihtiyacımız var. İstediğimiz sonucu alabilmek için gereken neyse yapacağız" dedi.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayıp Play-Off hattından uzaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak. Iğdır Şehir Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Iğdır FK'nın zirve yarışında olduğunu belirterek, "Son derece zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Bizim de şiddetle puanlara ihtiyacımız var. İstediğimiz sonucu alabilmek için gereken neyse yapacağız" dedi.
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