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        Somaspor çıkış arıyor

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayıp Play-Off hattından uzaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak. Iğdır Şehir Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Iğdır FK'nın zirve yarışında olduğunu belirterek, "Son derece zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Bizim de şiddetle puanlara ihtiyacımız var. İstediğimiz sonucu alabilmek için gereken neyse yapacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:17 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:17
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        Somaspor çıkış arıyor
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayıp Play-Off hattından uzaklaşan Somaspor yarın deplasmanda Iğdır FK ile kozlarını paylaşacak. Iğdır Şehir Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Iğdır FK'nın zirve yarışında olduğunu belirterek, "Son derece zorlu bir deplasman maçı oynayacağız. Bizim de şiddetle puanlara ihtiyacımız var. İstediğimiz sonucu alabilmek için gereken neyse yapacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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