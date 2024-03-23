Manisa BŞB'ye potada dev konuk

Muradiye Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hafta içinde satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Ligdeki ikinci yılında ilk kez play-off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybetmesine rağmen normal sezonun bitimine 7 hafta kala halen 12 galibiyetle ilk 8 sıra içinde yer alıyor. EuroLeague'de Play-In şansını sürdüren Anadolu Efes ise 20 galibiyetle zirvede bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.