Özgür Özel: Canı yanan herkesi iktidara sarı kart göstermeye davet ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Elbette bu bir yerel seçimdir ama gücü elinde tutan, kimseye acımayan, kendinden başka kimseyi görmeyen, zengini kayıran, emekliyi unutan, yandaşı kayıran, esnafı, memuru ezdiren yoksullara bir çare bırakanlara karşı genel iktidarın yerelden dengeleneceği seçimlerdir. Bunun için 31 Mart günü canı yanan herkesi, mağdur olan herkesi sandıklarda buluşmaya, iktidara bir sarı kart göstermeye davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında son mitingini memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaptı. Koza Pazar Meydanı’ndaki seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Özel, konuşmasına emeklilerin yaşadığı sorunlar ile başladı. Emeklilerin büyük ıstırap çektiğini belirten Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi ilk iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani bugünkü parayla tam 26 bin lira. Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan ilk kuyumcuya girsin sorsun. Bugün 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani emekliler her 5,5 çeyrek altın kayıptalar" dedi.

'SARI KART GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ' Vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Özel, "Elbette bu bir yerel seçimdir ama gücü elinde tutan, kimseye acımayan, kendinden başka kimseyi görmeyen, zengini kayıran, emekliyi unutan, yandaşı kayıran, esnafı, memuru ezdiren yoksullara bir çare bırakanlara karşı genel iktidarın yerelden dengeleneceği seçimlerdir. Bunun için 31 Mart günü canı yanan herkesi, mağdur olan herkesi sandıklarda buluşmaya, iktidara bir sarı kart göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu. 'SİZ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKARSANIZ HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ'

Gençlere de seslenen Özel, umutlarını kaybetmemelerini isteyip, şunları söyledi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurup Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına emanet etmedi. Askerdi, askere bile güvenmedi, genelkurmay başkanlarına da emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yükseltecek sizlersiniz. Emanetim sizedir' dedi. Emaneti sizedir, onun emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Siz emanete sahip çıkarsanız, siz demokrasiye sahip çıkarsanız hep birlikte kazanacağız ve en sonunda siz kazanacaksınız."