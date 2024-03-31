Oyunu kullandıktan sonra kalp krizinden öldü

Cafer Saban, Hasan Çay'ın oyunu kullandıktan sonra rahatsızlanıp sandalyeye oturduğunu belirterek, "Sonra bir anda bana 'Cafer' diye seslenip, yere düştü. Hemen ambulans çağırdık" dedi.

Hacıbey Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuk babası çiftçi Hasan Çay, saat 11.30 sıralarında Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'ndaki 1087 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Çay, imzasını da atıp çıkacağı sırada aniden rahatsızlanıp, sandalyeye oturdu. Sandık görevlisi Cafer Saban'a seslenen Çay, bir anda yere düştü. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çay, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Çay, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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