Manisa FK seçim sonrası karıştı

1'inciLig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Manisa kent merkezinin profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında belirsizlik hakim oldu. Son 15 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde başkan olan Cengiz Ergün'ün yerel seçimde yüzde 29.78 oyla ikinci sırada kalıp koltuğunu yüzde 57.25 oy alan Ferdi Zeyrek'e kaptırdığı Manisa'da seçim sonrası başlayan tartışmalar sürerken, Manisa Futbol Kulübü'nün kullanımındaki tesisler de kriz konusu oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı olan Ferdi Zeyrek, Manisa FK'nın kullandığı belediye tesislerini boşaltmasını istedi.

Seçim sonrasında Cengiz Ergün'e tepki gösten Zeyrek, Manisa Futbol Kulübü ilgili de açıklama yapıp, "Manisa FK, belediyenin tesislerini, otobüsünü, benzinini kullanıyor. Manisa FK'nın sahibine de ilettim. Cuma sabah itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinden çıkmalarını istiyorum. Alt ligdeki çocuklarımızın ve onların ailelerinin bütün emanetleri bende, en ufak bir kaygıları olmasın. Basketbol takımımız devam edecek. Pazar günü Play-Off için çok önemli bir maç var oraya gideceğiz. Manisa FK artık belediye tesislerini kullanmayacak" dedi. Manisa FK ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Tarafların arası seçimler öncesinde de karşılıklı açıklamalarla gerilmişti.

2019'DA ŞİRKETLEŞTİ Manisa Futbol Kulübü 2019 yılında 2'nci Lig'deyken şirketleşmeye giderek futbol şubesi olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı. Kulübün Manisa Büyükşehir Belediyespor olan adı Manisa FK, yeşil-beyaz olan renkleri ise siyah-beyaz olarak değiştirildi. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkarak son 3 sezondur bu ligde mücadele eden kulüp halen A takım ve altyapılarda Fikri Bayrıl Tesisleri, Tevfik Lav Tesisleri, Halil Onultmak Tesisleri ve Mümin Özkasap Stadı'nı kullanıyor. İç saha maçlarını bu sezona kadar Mümin Özkasap Stadı'nda oynayan kulüp, devre arasından sonra tadilat çalışmaları biten Manisa 19 Mayıs Stadı'na taşınmıştı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un basketbol takımı ise 2 sezondur Süper Lig'de yer alıyor. Kenti daha önce futbolda Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, borç yükü nedeniyle amatör lige düşmüştü.