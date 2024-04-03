Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeyrek, mazbatasını aldı

CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, mazbatasını aldı. Zeyrek, "Yarın Manisa’mız için kollarımızı sıvayarak 5 yıl boyunca bize oy atan, oy atmayan herkese eşitliği getirecek ve herkesin derdini dinleyecek, herkesin derdine derman olmaya çalışacak bir Ferdi Zeyrek göreceksiniz. 5 yıl boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kapıları Manisa'da yaşayan herkese sonuna kadar açık olacak" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, mazbatasını Manisa Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı. İl Seçim Kurulu Müdürü İbrahim İltek'in elinden mazbatasını alan Zeyrek, "Seçim boyunca hiç heyecanlanmadım. Seçim gecesi de hiç heyecanlanmadım ama ilk defa çok heyecanlıyım. Dört ay önce yola çıktığımızda, Manisa’mızın evladı, Manisa’mızın gururu, Türkiye'nin umudu olan genel başkanımız böyle bir görevi tebliğ ettiğinde gerçekten o zaman da çok heyecanlanmıştım. Bunu kendisine yaşattığımız için Manisa olarak gerçekten çok gururluyum. Çok onurluyum. Bu bir hayaldi. 74 yıllık hepimizin hayalini kurduğu gündü bugün ve bu hayale önce bizler inandık, sonra Manisa’mızdaki partili herkes inandı. Bu hayal gerçek oldu. Artık Manisa’mızda adil ve eşit bir hizmet anlayışı gelecek. Bir milyon kişiyi kapsayan, oy atan, atmayan, partili olan, olmayan herkesin başkanı olacağım" ifadelerini kullandı.

'ADALET DAĞITMA KOLTUĞU' Mazbatasını alan Zeyrek daha sonra görevi devralmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına geçti. Belediye binası girişinde çiçek ve alkışlarla karşılanan Zeyrek daha sonra makama geçti. Makam önünde kendisini MHP'li eski belediye başkanı Cengiz Ergün karşıladı. Zeyrek'i tebrik eden ve başarılar dileyen Ergün, "Bu koltuk çok önemli ve bugün hakkıyla bu koltuğu kendisine teslim ediyorum. Bu koltuk 1,5 milyon, yaşayan hemşerimize adalet dağıtma koltuğu. Kendisinden bir büyüğü olarak bir abisi olarak, başkanı olarak demeyeceğim bunu rica edeceğim, adaletli Manisa'yı yönetsin" dedi.