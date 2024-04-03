İki kez oy kullanan muhtarın 1 oy farkı ile kazandığı seçim iptal edildi

MANİSA’nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi’nde 1 oy farkı ile seçimi kazanan muhtar adayı Cavit Kaya'nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ortaya çıktı. Yapılan itiraz üzerine muhtarlık seçimi iptal edildi.

31 Mart 2004 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Çeşneli Mahallesinde 3 aday muhtar olabilmek için yarıştı. Sandıkların açılmasının ardından Cavit Kaya, 128 oy alarak seçimi kazandı. Diğer adaylardan Ali Avcı 127, Mehmet Akbulut ise 116 oy aldı. Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilmesinin ardından, bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı, muhtar adayı Cavit Kaya’nın iki ayrı sandıkta oy kullandığı ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı iddiasıyla seçim sonuçlarına itiraz etti.