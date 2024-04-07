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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka: 69-62

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Yiğit GönültaşMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 8, Cruz 7, Luther 11, Ege 6, Anderson, Kaan, Mustafa 13, Ayberk, Utku, Dorukhan 6, Terry 13, Barış 5DARÜŞŞAFAKA LASSA: Adams 8, Woodard 7, Rahkman 11, Berk 8, Muhsin 13, Enes, Aydın, Bora, Cartlon 15, Pandi, Eren1'İNCİ PERİYOT: 12-21İLK YARI: 37-333'ÜNCÜ PERİYOT: 56-44BASKETBOL Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka'yı 69-62 mağlup ederek Play-Off oynamayı büyük oranda garantiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:20
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka: 69-62
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı, Yiğit Gönültaş

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 8, Cruz 7, Luther 11, Ege 6, Anderson, Kaan, Mustafa 13, Ayberk, Utku, Dorukhan 6, Terry 13, Barış 5

        DARÜŞŞAFAKA LASSA: Adams 8, Woodard 7, Rahkman 11, Berk 8, Muhsin 13, Enes, Aydın, Bora, Cartlon 15, Pandi, Eren

        1’İNCİ PERİYOT: 12-21

        İLK YARI: 37-33

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 56-44

        BASKETBOL Süper Ligi’nin 26’ncı haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka'yı 69-62 mağlup ederek Play-Off oynamayı büyük oranda garantiledi. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 12-21, ilk yarısı 37-33, üçüncü periyodu 56-44 bitti. Ligde 24 maçta 14 galibiyete ulaşan Manisa BŞB'de Mustafa ve Terry 13'er sayı üretti. Yeni Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek de maçı izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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