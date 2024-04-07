Manisa Büyükşehir Belediyespor - Darüşşafaka: 69-62

BASKETBOL Süper Ligi’nin 26’ncı haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka'yı 69-62 mağlup ederek Play-Off oynamayı büyük oranda garantiledi. Muradiye Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 12-21, ilk yarısı 37-33, üçüncü periyodu 56-44 bitti. Ligde 24 maçta 14 galibiyete ulaşan Manisa BŞB'de Mustafa ve Terry 13'er sayı üretti. Yeni Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek de maçı izledi.

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