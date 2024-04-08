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        Akhisarspor kurtuluş savaşında

        MANİSA'dançıkan bir ilçe takımı olarak 7 yıl boyunca Süper Lig'de oynayıp 2018'de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe ile Galatasaray gibi devleri yenerek kazanırken ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, amatör kümeye düşmemek için savaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:19
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        Akhisarspor kurtuluş savaşında
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        MANİSA'dançıkan bir ilçe takımı olarak 7 yıl boyunca Süper Lig'de oynayıp 2018'de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı Fenerbahçe ile Galatasaray gibi devleri yenerek kazanırken ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, amatör kümeye düşmemek için savaşıyor. 2012-2019 yılları arasında Süper Lig'de kaldıktan sonra küme düşüp, 2021'de 1'inci Lig'e, 2022'de ise 2'nci Lig'e veda eden yeşil-siyahlı ekip, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 haftaya amatör kümeye düşme hattında girdi. Son maçta evinde Bornova 1877'ye ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayıp 3-2 mağlup olan Akhisar, 19 puanla düşme hattında kaldı. Transfer yasağı nedeniyle genç oyuncuların kaldığı kadrosunu takviye edemeyen, senelerdir idari ve mali krizlerle boğuşan Akhisarspor, kalan haftalarda profesyonel lige tutunmaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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