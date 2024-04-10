Özgür Özel: Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa, bu ülke kurulmuştur (2)

'BAYRAMLARDAMANİSA'DA OLURUM'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valiliği'nde bayramlaşma programına katıldı. Programda Manisa Valisi Enver Ünlü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek de yer aldı. Burada konuşan Özel, "Vakti zamanında devletimizin bir valisinin uygun gördüğü ve dedemin de reddetmediği bir toprağın üzerinde, Manisa Öğretmenevi, Manisa Lisesi'nin bulunduğu, bahçıvan Abdullah Ağa'nın lahana tarlasının üzerinde bir bayramlaşmadayız. Manisa'da doğmuş, bir dedesi 6 kuşaktır, dedeleri ve babaları Manisa defterdarlığına hizmet etmiş. Bir dedesi, anneannesi Selanik'ten Üsküp'ten gelmiş. Manisa'da doğmuş, büyümüş. Annesi ve babası neredeyse Manisa'yı okutmuş, emekli öğretmen bir ailenin çocuğu olarak bütün Manisa basınımız, siyasilerimiz şahittir ki partim başka bir görev vermediyse; bayramlarda Manisa'da olurum. Bayramlaşmalara katılırız" dedi.

'KENDİNİZİ KAYBETMİŞ VE YALNIZ HİSSETMEYİN' Özel, "Gün oldu, bu bayramlaşmalara il başkanımla 2 kişi geldik. Gün oldu iki ilçe başkanımla 4 kişi geldik. Gün oldu, aday olduk. 17-18 belediyeden büyükşehir dahil hiçbirini kazanamadık. Gün oldu, 4 belediyemiz oldu. Gün oldu, büyükşehirde 7 kişilik gruptaydık. Gün oldu, buraya milletimizin, Manisa'nın teveccühü ile 15 belediye başkanımla, 63 belediye meclis üyesi arkadaşım ve CHP örgütü ile bu bayramlaşmaya katılmanın heyecanı ve kıvancı içindeyim. Tüm Manisalılara teşekkür ediyorum. Buradan AKP'nin ve MHP'nin geçmiş dönemde çok sayıda belediye başkanı, belediye meclis üyesi olan teşkilatlarına sesleniyorum; kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. CHP'nin belediye başkanları kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun; tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet vermekle hem kanunen hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar. Bundan sonraki süreçte hangi parti, hangi görüş olursa olsun; belediye başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır. En ufak aksilikte bizler buradayız" diye konuştu.