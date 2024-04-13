Manisa FK puanı kurtardı

1'inci Lig'de son haftalar öncesi düşme hattıyla bağını koparmaya çalışan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor karşısında geriye düşüp ardından galibiyeti kaçırdı. Bu sezon takımın dördüncü teknik patronu olan Levent Devrim yönetiminde geçen hafta Bandırmaspor'la berabere kaldıktan sonra Eyüpspor önünde ilk 20 dakika içinde 2-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlı ekip 32'de Topalli, 47'de Bekir Karadeniz'le eşitliği yakaladı. Konuk takımda Bekir Yılmaz 58'inci dakikada kırmızı kart görünce umutlanan Manisa FK, 84'te Alberk Koç'la galibiyet golünü de bulsa da VAR'da incelenen gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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