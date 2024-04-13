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        Manisa FK puanı kurtardı

        1'inci Lig'de son haftalar öncesi düşme hattıyla bağını koparmaya çalışan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor karşısında geriye düşüp ardından galibiyeti kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:34
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        Manisa FK puanı kurtardı
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        1'inci Lig'de son haftalar öncesi düşme hattıyla bağını koparmaya çalışan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen lider Eyüpspor karşısında geriye düşüp ardından galibiyeti kaçırdı. Bu sezon takımın dördüncü teknik patronu olan Levent Devrim yönetiminde geçen hafta Bandırmaspor'la berabere kaldıktan sonra Eyüpspor önünde ilk 20 dakika içinde 2-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlı ekip 32'de Topalli, 47'de Bekir Karadeniz'le eşitliği yakaladı. Konuk takımda Bekir Yılmaz 58'inci dakikada kırmızı kart görünce umutlanan Manisa FK, 84'te Alberk Koç'la galibiyet golünü de bulsa da VAR'da incelenen gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

        Sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Manisa FK son 4 haftaya 33 puanla düşme korkusuyla girdi. Kalan 4 maçının 3'ünü dış sahada oynayacak Manisa temsilcisi haftaya küme düşmesi kesinleşen Altay'a konuk olduktan sonra ligde kalma yarışındaki Adanaspor deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlılar ardından Play-Off hedefleyen Boluspor'la evinde oynayıp yine düşme korkusu bulunan Şanlıurfaspor deplasmanıyla maratonu noktalayacak. Zorlu periyotta maksimim puanı toplayarak ligde kalışını ilan etmek isteyen Manisa Futbol Kulübü son galibiyetini 11 Mart'ta evinde Ümraniyespor'dan aldıktan sonra 4 maçtır galip gelemedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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