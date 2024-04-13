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        Manisa BŞB garanti peşinde

        BASKETBOLSüper Ligi'nde bu sezon 26 haftada 14 galibiyet alarak ilk kez Play-Off oynamaya çok yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:12
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        Manisa BŞB garanti peşinde
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde bu sezon 26 haftada 14 galibiyet alarak ilk kez Play-Off oynamaya çok yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde son 2 maçını kazanan Manisa ekibi bitime 4 maç kala Play-Off hattında beşinci sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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