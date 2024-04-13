Manisa BŞB garanti peşinde

BASKETBOLSüper Ligi'nde bu sezon 26 haftada 14 galibiyet alarak ilk kez Play-Off oynamaya çok yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde son 2 maçını kazanan Manisa ekibi bitime 4 maç kala Play-Off hattında beşinci sırada bulunuyor.

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