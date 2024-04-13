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        Maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü

        MANİSA'nın Soma ilçesinde, özel bir kömür maden ocağında yaşanan iş kazasında işçi Halit Gürpınar (41) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 22:39 Güncelleme: 13.04.2024 - 22:45
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        Maden ocağında iş kazası: 1 işçi öldü
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        MANİSA’nın Soma ilçesinde, özel bir kömür maden ocağında yaşanan iş kazasında işçi Halit Gürpınar (41) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Eğnez Mahallesi'nde bulunan özel bir maden ocağı işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, maden ocağında işçi olan Halit Gürpınar, kömür taşıma hattında bulunan tambura sıkıştı. Gürpınar'ın tambura sıkıştığını gören arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gürpınar'ın cenazesi, Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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