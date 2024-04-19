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        Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı

        MANİSA'da 28 Nisan'da saçımı gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali tanıtım programı ile başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:10 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:15
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        Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı
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        MANİSA’da 28 Nisan’da saçımı gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali tanıtım programı ile başladı. 484’üncüsü gerçekleştirilecek olan festivalin tanıtım programında, Ayşe Hafsa Sultan tarafından Merkez Efendi’ye temsili berat verilmesi töreni ve az miktarda geleneksel mesir macunu saçımı gerçekleştirildi.

        UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, 4 yıl aradan sonra 28 Nisan günü 484’üncü kez halka saçılacak.

        Bu kapsamda Mesir Macunu Festivali tanıtım programı Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kent Parkı’nda yapıldı. Törene Vali Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa’yı, Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        'DOLU DOLU MESİR FESTİVALİ PROGRAMI HAZIRLADIK'

        Vali Enver Ünlü ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, festivalin hayırlar getirmesini temennisinde bulunurken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, 4 yıllık aranın ardından dolu dolu bir mesir festivali programı hazırladıklarını söyledi. Öte yandan Zeyrek, festivale CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağını duyurdu. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibince Ayşe Hafsa Sultan tarafından Merkez Efendi’ye temsili berat verilmesi töreni düzenlendi. Tören ardından az miktarda geleneksel mesir macunu saçımı gerçekleştirildi. Vatandaşlar mesirleri kapmak için birbirleriyle yarıştı. Bir hafta boyunca kentin çeşitli bölgelerinde etkinlikler ve yarışmalar düzenlenecek ardından 28 Nisan günü 7 ton mesir macunu saçımı gerçekleştirilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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