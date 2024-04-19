Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı

MANİSA’da 28 Nisan’da saçımı gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali tanıtım programı ile başladı. 484’üncüsü gerçekleştirilecek olan festivalin tanıtım programında, Ayşe Hafsa Sultan tarafından Merkez Efendi’ye temsili berat verilmesi töreni ve az miktarda geleneksel mesir macunu saçımı gerçekleştirildi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yavuz Sultan Selim’in eşi, Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, 4 yıl aradan sonra 28 Nisan günü 484’üncü kez halka saçılacak.