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        Manisa FK'dan kritik galibiyet

        1'inciLig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, 4 maçlık galibiyet hasretine son verip kümede kalma yolunda moral buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:45
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        Manisa FK'dan kritik galibiyet
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        1'inciLig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, 4 maçlık galibiyet hasretine son verip kümede kalma yolunda moral buldu. Bu sezon ilk 2 dış saha maçını kazandıktan sonra gurbette çıktığı 12 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Manisa temsilcisi, 239 gün sonra deplasman zaferi yaşadı. Maç fazlasıyla düşme hattının 4 puan üstüne yükselen siyah-beyazlılar, son 3 maçında kendisi gibi kümede kalma hedefindeki Adanaspor'la deplasmanda, Play-Off yarışındaki Boluspor'la evinde karşılaştıktan sonra son hafta lige tutunma yarışı veren Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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