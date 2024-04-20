Manisa FK'dan kritik galibiyet

1'inciLig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, 4 maçlık galibiyet hasretine son verip kümede kalma yolunda moral buldu. Bu sezon ilk 2 dış saha maçını kazandıktan sonra gurbette çıktığı 12 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Manisa temsilcisi, 239 gün sonra deplasman zaferi yaşadı. Maç fazlasıyla düşme hattının 4 puan üstüne yükselen siyah-beyazlılar, son 3 maçında kendisi gibi kümede kalma hedefindeki Adanaspor'la deplasmanda, Play-Off yarışındaki Boluspor'la evinde karşılaştıktan sonra son hafta lige tutunma yarışı veren Şanlıurfaspor'a konuk olacak.

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