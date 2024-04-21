Manisa BBSK- Büyükçekmece Basketbol: 94-93
SALON:Muradiye HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Berk KurtulmuşMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 22, Cruz 28, Luther 14, Ege 2, Mustafa 2, Sinan, Kaan, Ayberk 14, Utku, Dorukhan, Terry 9, Barış 3ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 20, Perez 13, Apaydın 5, Thomas 7, Bruinsma 14 , Franke 18, Erdi, Emircan 8, Onar 2, Ata 6, Murat 1'İNCİ PERİYOT: 24-27İLK YARI: 49-543'ÜNCÜ PERİYOT: 75-68Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 94-93'lük skorla mağlup etti.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 22, Cruz 28, Luther 14, Ege 2, Mustafa 2, Sinan, Kaan, Ayberk 14, Utku, Dorukhan, Terry 9, Barış 3
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 20, Perez 13, Apaydın 5, Thomas 7, Bruinsma 14 , Franke 18, Erdi, Emircan 8, Onar 2, Ata 6, Murat
1’İNCİ PERİYOT: 24-27
İLK YARI: 49-54
3’ÜNCÜ PERİYOT: 75-68
Basketbol Süper Ligi’nin 28’inci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 94-93'lük skorla mağlup etti. Manisa temsilcisinde Cruz 28 sayıyla yıldızlaştı. İstanbul ekibinde Reed'in 20 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
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