Akhisarspor - Erbaaspor: 2-6

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme potasında yer alan Akhisarspor evinde Erbaaspor'a 6-2 yenilip bitime 1 maç kala Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Erbasspor'un gollerini Atalay (2), Emirhan, Alperen, Berat ve Tahsin kaydederken, Akhisarspor adına Bertuğ ve Bora fileleri havalandırdı. Akhisarspor farklı yenilgi sonrası 19 puanda kalıp küme düştü. Erbaaspor ise 54 puana yükselip normal sezonu 2'nci sırada bitirmeyi garantiledi.

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