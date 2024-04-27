Somaspor'un rakibi şampiyonluk peşindeki Amed Sportif

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hiçbir iddiası kalmayan Somaspor yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren lider Amed Sportif'le karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Furkan Aksuoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 15'00'te başlayacak. Grupta 77 puanla 1'inci Lig'e koşan Amed Sportif bu maçı kazanır, 74 puanla 2'nci sıradaki Kastamonuspor puan kaybı yaşarsa bitime 1 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan edecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.