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        Manisa FK kritik virajda

        1'inci Lig'de küme düşme ihtimali bulunan Manisa Futbol Kulübü yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Adanaspor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:06
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        Manisa FK kritik virajda
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        1'inci Lig'de küme düşme ihtimali bulunan Manisa Futbol Kulübü yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Adanaspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği karşılaşma ligdeki diğer maçlar gibi saat 16.00'da başlayacak. Manisa FK'da geçen hafta Altay maçında kırmızı kart gören Rroca ve sakat Mary, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek. Ligde son 3 maç öncesi düşme hattının yalnız 3 puan üzerindeki Manisa FK'nın 36, düşme barajındaki Adanaspor'un ise 33 puanı var.

        Teknik direktör Levent Devrim, zor bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz düşme hattında biz de rahatlamak istiyoruz. Önemli bir mücadele olacak. Puan ya da puanlar alıp işi garantiye almayı hedefliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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