Turgutluspor - Efeler 09 Spor: 1-4

STAT:7 Eylül

HAKEMLER: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Ferhat Çalar

TURGUTLUSPOR: Zekeriya - Emre, Mert, Hamit, Recep (Dk. 46 Mert), Alperen, Uğur (Dk. 46 Mustafa), Veysel (Dk. 85 Ayhan), Tolga (Dk. 65 Berkay), Noyan, Ekrem (Dk. 46 Ozan)

EFELER 09 SPOR: Mert - Furkan, Sabutay, Furkan (Dk. 86 Eren), Alper, Enis, Burak, Tugay (Dk. 80 Enescan), Uğur (Dk. 61 Hakan Can), Tayyip (Dk. 61 Mustafa), Berkan (Dk. 60 Atakan)

GOLLER: Dk. 12, Dk. 34 Tayyip, Dk. 45 Tugay, (P) Dk. 85 Burak (Efeler 09), (P) Dk. 89 Alperen (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Veysel, Ekrem (Turgutluspor), Enis, Tayyip, Mert (Efeler 09 Spor)

TFF 3'üncü Lig Play-Off 1'inci Turu'nda Turgutluspor'a konuk olan Efeler 09 Spor rakibini deplasmanda 4-1 yenerek yoluna devam etti. Maça hızlı başlayan Efeler 09 Spor 12'nci dakikada Tayyip'le öne geçti: 0-1. Tayyip, 24'te bir kez daha fileleri havalandırdı: 0-2. Müsabakada dakikalar 45'i gösterdiğinde Tugay, Efeler 09 adına skoru 3-0 yaptı. Efeler 09 Spor, 85'te penaltı kazandı. Topun başına geçen Burak atışı gole çevirdi: 0-4. Turgutluspor'da 89'uncu dakikada Alperen penaltıdan skoru belirledi.